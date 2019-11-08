Слабо забруднена: Одеські екологи доповіли про стан атмосфери у місті

У двох точках міста виявлені незначні перевищення забруднювальних речовин

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Муніципально екологічна пересувна лабораторія комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з 1 по 7 листопада здійснила моніторинг атмосферного повітря у місті Одеса.

Атмосферне повітря перевіряли в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на кордонах санітарно-захисних зон потенційно-небезпечних об’єктів , в прибережній зоні, а також в парках і скверах.

Перевірка проводиться згідно затвердженого плану-графіка, за 8-ма інгредієнтами забруднюючих речовин – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами мониторингу, спостерігалося незначне перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі по оксиду вуглецю 1,14 на перетині транспортних магістралей міста (вул Паустовського/пр-т Добровольського) та сумі вуглеводнів 1,2-1,3 (Автовокзал, 2-а Застава).

За результатами моніторингу якості повітря міста Одеса, проведеного Одеським державним екологічним університетом (вул. Львівська,15), станом на 7 листопада індекс забруднення атмосфери становить: максимально разовий – 1,2; середньодобовий – 4,0.

Стан атмосфери характеризується як слабо забруднений.

Фото: УНІАН

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