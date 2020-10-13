Новости Одессы и Одесской области

Скорик викликає Труханова на дебати

Скорик викликає Труханова на дебати

Кандидат в мери Одеси від «Опозиційною Платформи – За Життя», народний депутат Микола Скорик виступив з відкритим зверненням до діючого мера Геннадія Труханова.

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Микола Скорик

«Погляньте в очі реальності», – закликав Микола Скорик нинішнього градоначальника.  «Виборів мера в один тур в Одесі не буде.  Одесити втомилися від німоти і глухоти міської влади.  Нам потрібно обговорити майбутнє Одеси.  Наші співгромадяни повинні мати можливість свідомо вибрати з двох живих кандидатів.  Які ставлять один одному запитання, в тому числі і неприємні, і які дають на них відповіді. Так працює демократія в усьому світі. Я пропоную Вам найближчим часом провести між нами, як двома найбільш рейтинговими кандидатами в мери, відкриті дебати в телевізійному прямому ефірі».

При будь-якому результаті таких дебатів, стверджує Микола Скорик, одесити від них тільки виграють. Про реакцію Геннадія Труханова на даний момент нам нічого не відомо.

Олена Лукаш – за Миколу Скорика

Олена ЛукашЗаслужений юрист України, екс-міністр юстиції, екс-народний депутат, відомий громадський діяч і експерт Олена Лукаш записала відео-звернення на підтримку кандидата в мери Одеси Миколи Скорика.

«Якби я жила в Одесі, я б звичайно віддала свій голос за Миколу Скорика», – стверджує експерт і політик Олена Лукаш в своєму відео, розміщеному в мережі YouTube.  – «Його я знаю більше 20 років.  І коли я визначаюся з кандидатами, я завжди думаю, чи можу я довірити йому своїх дітей, своє майно або свій захист.

У випадку зі Скориком у мене три рази так!  Можу довірити своїх дітей, він прекрасно з ними поняньчиться, навчить смажити індичку на грилі або грати в футбол; у випадку з майном, я прекрасно знаю порядного економіста і блискучого фінансиста Скорика, моя відповідь теж «так»!  І у випадку з громадської захистом моїх інтересів я б теж сказала «так».

У Миколи Скорика неймовірно загострене почуття справедливості.  Я знаю це особисто.  Справедлива Одеса – це здорово звучить.  Одеса заслуговує на справедливість.  Я від щирого серця бажаю перемоги Миколі Скорику.  Мій голос – за Скорика! » – йдеться у відеозверненні.

Одеситам Олена Лукаш також відома як телевізійний експерт, опозиційний до чинної влади. Саме вона в останні роки була ініціатором низки гучних «антимайданих» викриттів – зокрема, про фальсифікацію списку «Небесної Сотні».

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