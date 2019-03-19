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Скончался знаменитый режиссер Одесской киностудии

Скончался знаменитый режиссер Одесской киностудии

Автор «Весны на Заречной улице» умер в возрасте 94 лет.

По информации СМИ, сегодня, 19 марта, около 07:00 скончался знаменитый режиссер Марлен Хуциев. Он умер в реанимации Боткинской больницы в Москве.

Супруга Марлена также недавно ушла из жизни. Она умерла в реанимации 4 января.

Отметим, Марлен Хуциев работал на Одесской киностудии пять лет – с 1953 по 1958 год. Он является автором таких фильмов как «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Бесконечность» и «Мне 20 лет». А в 2019 году должен был выйти его новый фильм «Невечерняя».

Фото: Факты.

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