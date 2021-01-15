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Сколько в Украине «богатеньких» пенсионеров?

Сколько в Украине «богатеньких» пенсионеров?

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подсчитал, сколько граждан пенсионного возраста получают пенсии в размере более 10 тыс. гривен.

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Такие данные обнародованы на сайте ПФУ.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 января 2021 года, относительно высокие пенсии, свыше 10 тыс. гривен, получают 336 985 украинцев, или 3% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

В то же время, по данным ПФУ, более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 1400 грн – 0,6%, 69 256 человек, средняя пенсия – 967,19 грн;
  • от 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1 466 человек, средняя пенсия – 1 450,27 грн;
  • от 1501 до 2000 грн – 16,4%, 1 836 90 человек, средняя пенсия – 1 749,5 грн;
  • от 2001 до 3000 грн – 45,6%, 5 115 888 человек, средняя пенсия – 2 357,02 грн;
  • от 3001 до 4000 грн – 15,0%, 1 686 591 человек, средняя пенсия – 3 447,67 грн;
  • от 4001 до 5000 грн – 7,9%, 884 125 человек, средняя пенсия – 4 449,54 грн;
  • от 5001 до 10000 грн – 11,5%, 1 289 512 человек, средняя пенсия – 6 747,83 грн;
  • более 10000 грн – 3,0%, 335 655 человек, средняя пенсия – 13 328,00 грн.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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