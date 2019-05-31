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Сколько стоит покурить? Наши расчёты в День без табака

Сколько стоит покурить? Наши расчёты в День без табака

31 мая объявлен ВОЗ Всемирным днем без табака. Этот день существует, чтобы привлечь внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака. А «Одесская жизнь» решила подсчитать, во сколько для кошелька и здоровья сегодня обходится курение.

Врачи, ученые и международные организации 31 мая призывают все страны миры проводить эффективную политику по уменьшению масштабов курения. Ведь ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек, более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, то есть из-за воздействия вторичного табачного дыма. При отсутствии серьезного противодействия курению к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.

Украина также не остается в стороне от проблемы. Ведь по статистике, в нашей стране курит почти четверть населения, а ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает 85 тысяч украинцев. Последний раз антитабачные меры в нашей стране принимались в 2012 году. Тогда запретили рекламу сигарет, курение в ресторанах, а на пачках появились предупреждения о вреде для здоровья. Сегодня в Верховной Раде на рассмотрении находятся сразу 17 антитабачных законопроектов. Кроме того, ежегодно государство повышает стоимость сигарет.

Дорогая вредная привычка

Последние годы курильщики в Украине тратят все больше средств на финансирование своей вредной привычки. Все благодаря постоянному росту акциза на табак. В Украине он регулярно повышается с 2008 года. Это требование Евросоюза, которое Украина обязалась выполнить в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. За 10 лет стоимость пачки сигарет выросла в 20 раз. И это еще не предел.

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год. За пачку сигарет курильщику придется отдать на две гривни больше. В большинстве стране Европы пачка сигарет обходится в 5 евро (около 150 гривен), а в Украине – около 35 гривен.

Сегодня цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

Как будет дорожать табак?

В 2025 году в цене пачки сигарет будет минимум 54 гривни акциза, при условии, что курс евро не изменится. Но еще есть НДС, розничная наценка и прибыль. Таким образом, за пачку сигарет придется заплатить больше 100 гривен.

90 евро за 1000 сигарет – это минимальная ставка в Европе. Но к 2025 году ее размер в ЕС будет выше, а это значит, что табачные изделия в Украине все равно останутся одними из самых дешевых, – говорит Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава.

 

Антитабачная политика

Тем не менее, хоть сигареты и дорожают, курильщиков в последние два года меньше не стало.

По состоянию на февраль 2019 года 42,2% мужчин и 9,4% женщин заявили, что курят, – говорится в исследовании Киевского международного института социологии. Похожие показатели были и в 2017-м.

Контроль за потреблением табака должен быть системным, – настаивают медики и эксперты. В средине мая депутаты должны были принять очередной антитабачный закон. Проект №4030а должен был:

  • запретить выкладывать сигареты на витринах магазинов и киосков;
  • ввести полный запрет курения в зданиях офисов, предприятий, отелей, общежитий и вокзалов;
  • возобновить проверки ресторанов и кафе, где нарушают закон и курят;
  • дать органам местного самоуправления полномочия расширить перечень «бездымных» мест;
  • ввести единый штраф за курение в неположенном месте – 340 гривен. Сегодня штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривен.

Однако, закон не прошел — не набрал нужного количества депутатских голосов.

Ещё одна неплохая альтернатива 4 пачкам сигарет

 

Фото: vesti-ukr.com
Инфографика “ОЖ”

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
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