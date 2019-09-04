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Новости Одессы и Одесской области

Сколько потратят на обучение детей Кейт Миддлтон и принц Уильям

Сколько потратят на обучение детей Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевская чета в этом году отправила в школу сразу двух своих малышей.

Их 6-летний сын Джордж уже два года как школьник. А в нынешнем году пошла в первый класс его сестренка, 4-летняя крошка Шарлотта.

Об этом сообщает американский таблоид People.

Королевские дети будут ходить в одну и ту же школу – Thomas’s Battersea в Лондоне. Это не элитное учебное учреждение, а частная школа смешанного типа.

Обучение правнуков британской королевы Елизаветы II обойдется семейству в 23 тысячи долларов в год.

А Шарлотта, помимо обязательных школьных уроков, будет посещать занятия по балету, музыке, актерскому мастерству и искусству.

Фото: dn.ok-magazine.ru, spletnik.ru

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