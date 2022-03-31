Сколько людей и техники потеряли оккупанты на утро 31 марта?

Общие боевые потери в личном составе противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили около 17500 человек.
Всего противник потерял:
- личного состава – около 17 500 человек,
- танков ‒ 614 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 735 ед,
- артиллерийских систем – 311 ед,
- РСЗО ‒ 96 ед,
- средства ПВО ‒ 54 ед,
- самолетов – 135 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники ‒ 1 201 ед,
- корабли /катера ‒ 7 ед,
- цистерн с ГСМ ‒ 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83.
- Специальная техника – 22.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
На фото: все, что осталось от вертолета аккупантов