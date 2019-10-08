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Скандал в одесском университете: преподаватель учит студентов, что Украину создали польские и российские масоны

Скандал в одесском университете: преподаватель учит студентов, что Украину создали польские и российские масоны

Преподаватель Международного гуманитарного университета Анатолий Кравчик пытается преподавать в вузе «свою историю».

Как сообщает «ТСН», Анатолий Кравчик внушает студентам, что Украина – это проект, который создали польские и российские масоны, и что современные классические программы истории Украины пишут “полные идиоты и медиаклоуны”.

«На семинарах нам задают такие работы как “Украина, которой не было”, и мы не можем не согласиться с преподавателем, так как нам же хуже», – жалуются студенты университета.

По их словам, на просьбу преподавателя следовать программе, он отвечает, что имеет право преподавать “свою историю”.

В университете утверждают, что о его методах преподавания не знают.

«ТСН» направила запрос в Министерство образования и науки Украины за комментарием вокруг этой ситуации.

Фото: slovo.odessa.ua

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