Скандал в одесском университете: преподаватель учит студентов, что Украину создали польские и российские масоны

Преподаватель Международного гуманитарного университета Анатолий Кравчик пытается преподавать в вузе «свою историю».
Как сообщает «ТСН», Анатолий Кравчик внушает студентам, что Украина – это проект, который создали польские и российские масоны, и что современные классические программы истории Украины пишут “полные идиоты и медиаклоуны”.
«На семинарах нам задают такие работы как “Украина, которой не было”, и мы не можем не согласиться с преподавателем, так как нам же хуже», – жалуются студенты университета.
По их словам, на просьбу преподавателя следовать программе, он отвечает, что имеет право преподавать “свою историю”.
В университете утверждают, что о его методах преподавания не знают.
«ТСН» направила запрос в Министерство образования и науки Украины за комментарием вокруг этой ситуации.
Фото: slovo.odessa.ua