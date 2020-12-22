Скандал на открытии елки в Одессе: почему на празднике звучала “блатная” песня? (видео)

Появился официальный комментарий о том, почему около главной елки Одессы на Думской площади звучала песня из разряда “тюремной лирики”.

Как сообщила директор Одесского муниципального театра духовой музыки им. Салика Надежда Чернева, конфузная ситуация произошла уже после того, как официальная церемония открытия елки уже завершилась, а артисты театра собрали свои инструменты. Далее подрядчики, которых наняли для проведения праздника, должны были увезти с площади аппаратуру. Они то и включили “фоном” новогодние песни из своего плейлиста.



Напомним, что у главной елки в Одессе вскоре после церемонии открытия праздника звучала песня Михаила Шафутинского “В лагере Новый год”.