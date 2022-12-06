Ситуация со светом, водой и теплом в Одессе к вечеру 6 декабря

По состоянию на вечер шестого декабря в Одессе ситуация следующая:

Водоснабжение и водоотвод восстановлены по всему городу. Днем, в тех районах, где не было воды, ее снабжали коммунальные автомобили.

Теплоснабжение. Одиннадцать районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже больше шестисот тысяч одесситов.

ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. В помощь им направлена коммунальная техника.