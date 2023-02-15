Ситуация с отключениями света в Одессе 15 февраля

15 февраля в Одессе продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. При этом свет отключают только в «черных» зонах графиков.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Как отключают свет сегодня, 15 февраля
Посмотреть графики можно по этой ссылке.
А если вы знаете, к какой из шести групп отключений относится ваш дом, то можно смотреть графики, приведенные ниже.
В ДТЭК отмечают, что 14 февраля в Одессе 100% домов имели свет в белые зоны графиков отключений. В общей сложности время с электроэнергией составило 20 часов в сутки. Жители области имели свет круглосуточно.
Отключения света: Одесса и область в зоне риска
При этом глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить. В таком случае отключение света начнется снова по всей стране.
Сейчас обновление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах остаются проблемы.
В частности, в зоне риска – Одесская и Киевская области. Там возможны точечные отключения света некоторым потребителям.
«Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах – это, например, Одесса или Киев – они не носят катастрофического характера», – заявил Кудрицкий.