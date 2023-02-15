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Ситуация с отключениями света в Одессе 15 февраля

Ситуация с отключениями света в Одессе 15 февраля

15 февраля в Одессе продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. При этом свет отключают только в «черных» зонах графиков.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Как отключают свет сегодня, 15 февраля

Посмотреть графики можно по этой ссылке.

А если вы знаете, к какой из шести групп отключений относится ваш дом, то можно смотреть графики, приведенные ниже.

Новые графики отключния света в Одессе, группа6 Новые графики отключения света в Одессе, группа5 Новые графики отключения света в Одессе, группа4 Новые графики отключения света в Одессе, группа3 Новые графики отключения света в Одессе, группа2

Новые графики отключения света в Одессе, группа1

В ДТЭК отмечают, что 14 февраля в Одессе 100% домов имели свет в белые зоны графиков отключений. В общей сложности время с электроэнергией составило 20 часов в сутки. Жители области имели свет круглосуточно.

Отключения света: Одесса и область в зоне риска

При этом глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить.  В таком случае отключение света начнется снова по всей стране.

Сейчас обновление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах остаются проблемы.

В частности, в зоне риска – Одесская и Киевская области.  Там возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

«Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах – это, например, Одесса или Киев – они не носят катастрофического характера», – заявил Кудрицкий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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