Ситуация с отключениями света в Одессе 15 февраля

15 февраля в Одессе продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. При этом свет отключают только в «черных» зонах графиков.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Как отключают свет сегодня, 15 февраля

Посмотреть графики можно по этой ссылке.

А если вы знаете, к какой из шести групп отключений относится ваш дом, то можно смотреть графики, приведенные ниже.

В ДТЭК отмечают, что 14 февраля в Одессе 100% домов имели свет в белые зоны графиков отключений. В общей сложности время с электроэнергией составило 20 часов в сутки. Жители области имели свет круглосуточно.

Отключения света: Одесса и область в зоне риска

При этом глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить. В таком случае отключение света начнется снова по всей стране.

Сейчас обновление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах остаются проблемы.

В частности, в зоне риска – Одесская и Киевская области. Там возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

«Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах – это, например, Одесса или Киев – они не носят катастрофического характера», – заявил Кудрицкий.