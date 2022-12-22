Ситуация на фронте: россия потеряла уже 100000 человек и 3000 танков

Оперативная информация по состоянию на утро 22 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста вторые сутки русского широкомасштабного вторжения.

На сегодняшний день, за почти 10 месяцев, россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.

Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невель Донбасе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Вместе с тем, на Северском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня район Заруцкого на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарне Харьковской области.

На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Курдюмовка , Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсону.

Подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа «Форпост» и еще два типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.