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Новости Одессы и Одесской области

Система антивор: хвойные деревья в одесских парках и скверах приводят в «нетоварный вид» (фото)

Система антивор: хвойные деревья в одесских парках и скверах приводят в «нетоварный вид» (фото)

Новогодние деревца обрабатывают специальным раствором из мела, который временно лишит их декоративной привлекательности для незаконной вырубки. Данный способ никак не отразится на здоровье зеленых насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По информации мэрии, коммунальное предприятие «Горзелентрест» начало проводить кампанию по спасению декоративных хвойных деревьев в парках, скверах и других зеленых зонах города.

Дело в том, что в канун Нового года исчезают самые лучшие экземпляры этих деревьев. Вырубка их незаконна, но вандалов это не останавливает.

Поэтому, как решение проблемы, сотрудникам «Гозелентреста» поручили обработать новогодние деревья раствором из мела. В пресс-службе мэрии рассказали, что такой раствор безопасен, но временно лишит декоративной привлекательности хвойное дерево.

Фото:  пресс-служба Одесского городского совета

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Артем Виноградов
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