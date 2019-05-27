Сильный пожар в Малиновском районе: что горит на складах?

Возгорание произошло сегодня вечером — еще до захода солнца, однако из-за большой площади, охваченной огнем, и сильного задымления спасателям пришлось продолжать тушение пожара уже в темноте.

По данным одесских СМИ, загорелись склады на улице Онежской. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Однако источники в СМИ и соцсетях расходятся во мнениях о том, что хранилось в загоревшихся зданиях. Одни сообщают, что это склады с обувью, другие утверждают, что горят склады мебели, третьи считают, что там хранились орехи.

На место пожара по повышенному рангу вызова прибыло около десятка пожарных расчетов. Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания, даже предварительные, пока не называются.

Фото: Одесса-медиа