«Си-Бриз»: американские корабли уже в Одесском заливе, но прячутся от любопытных глаз

Завтра, 1 июля, стартуют международные учения «Си-Бриз-2019». А уже сегодня с набережной морвокзала можно разглядеть пришедшие в Одессу военные корабли США.

Убедился в этом корреспондент «Одесской жизни», побывав на Одесском морском вокзале.

У пассажирских причалов сегодня не было ни одного военного корабля. Однако у грузовых причалов можно увидеть корабли ВМС участников учений.

Так, сегодня в акваторию порта зашел ракетный эсминец USS Carney DDG64, который оснащён системой противоракетной обороны. База эсминцев данного типа находится во Флориде.

В пресс-службе ВМС также сообщили о прибытии в Одессу судна обеспечения США USNS «Yuma». Кроме него, в порт вошли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль «Бодрый». Но они сейчас скрыты от глаз любопытных туристов.

Напомним, в учениях «Си Бриз-2019» примут участие 17 стран-членов НАТО. Всего будет около 30 кораблей, около 30 летательных аппаратов и около 900 морских пехотинцев из разных стран.

Запланированы учения в воздухе, на суше, в море и под водой. Проходить все будет в северо-западной части Черного моря, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Такие учения проводятся в Украине с 1997 года.

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