Штрафов и отключений за неоплату коммуналки не будет

Правительство обязало обслуживающие компании не насчитывать пеню и не отключать абонентов от коммунальных услуг на период военного положения. Об этом в рамках брифинга сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Правительство обязало обслуживающие компании не насчитывать пеню и не отключать абонентов от коммунальных услуг на период военного положения.

— Сегодня состоялось заседание Кабмина относительно уплаты жилищно- коммунальных услуг в условиях военного положения. Люди не должны нести дополнительные финансовые нагрузки, — заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Правительство приняло решение запретить взыскание штрафов, начисление пени, инфляционных начислений, годовых процентов в случае несвоевременной либо неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты либо оплаты не в полном объеме.

Постановление принято для того, чтобы защитить интересы людей на период военного положения, и касается всех коммунальных услуг без исключения.

В то же время, подчеркнули в ведомстве, оплата коммунальных услуг является поддержкой коммунальных служб, которые сегодня работают в сложных условиях и требуют денежного обеспечения.