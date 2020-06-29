Штормовое предупреждение: в Одессе будет гроза и град

В Одессе и местами в Одесской области во вторник, 30 июня, будет гроза. В области она ожидается ночью и днем. В Одессе — днем.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одессе во время грозы возможен шквал 15-20 м/с, а также град. Во второй половине дня местами по области и по Одессе сильный дождь.

С 21: 00 29 июня до 21 : 00 30 июня в Одессе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, во второй половине дня сильный, гроза, град. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С. Температура морской воды 23-24°С. В области температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.