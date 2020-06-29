Новости Одессы и Одесской области

Штормовое предупреждение: в Одессе будет гроза и град

Штормовое предупреждение: в Одессе будет гроза и град

В Одессе и местами в Одесской области во вторник, 30 июня, будет гроза. В области она ожидается ночью и днем. В Одессе — днем.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одессе во время грозы возможен шквал 15-20 м/с, а также град. Во второй половине дня местами по области и по Одессе сильный дождь.

С 21: 00 29 июня до 21 : 00 30 июня в Одессе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, во второй половине дня сильный, гроза, град. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С. Температура морской воды 23-24°С. В области температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить