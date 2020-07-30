Штормовое предупреждение: на Юг Украины надвигаются грозы 

В Украине объявили штормовое предупреждение.
Оно, в частности, распространяется на южную часть страны. 31 июля будут грозы, в отдельных районах град и сильный ветер.
Об этом сообщили в ГСЧС.
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В понедельник, 13 июля, во всей стране, за исключением западных областей, будут грозы.
В Одессе в понедельник, 13 июля, будет переменная облачность. Возможны кратковременный дождь, гроза.
Для Одессы и Одесской области изменили прогноз погоды.
В Одессе и местами в Одесской области во вторник, 30 июня, будет гроза. В области она ожидается ночью и днем. В Одессе — днем.
В понедельник, 22 июня, в Одессе будет тепло. Но, вероятно, с грозой.
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