Штормове попередження: в Одесі прогнозують грози, град та шквальний вітер

Синоптики позначили такі погодні умови “жовтим” рівнем небезпеки.
Про це повідомляє КП “Міськзелентрест” з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За данними Укргідрометцентру 4 травня в Одесі очікується значне погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, град та шквальний вітер пориви якого сягатимуь 15-20 м/с.
Такі погодні умови відповідають “жовтому” рівню небезпеки.
У зв’язку із вищезазначеним, КП “Міськзелентрест” звертається до одеситів із проханням бути пильними та не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.