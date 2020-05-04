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Новости Одессы и Одесской области

Штормове попередження: в Одесі прогнозують грози, град та шквальний вітер

Штормове попередження: в Одесі прогнозують грози, град та шквальний вітер

Синоптики позначили такі погодні умови “жовтим” рівнем небезпеки.

Про це повідомляє КП “Міськзелентрест” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За данними Укргідрометцентру 4 травня в Одесі очікується значне погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, град та шквальний вітер пориви якого сягатимуь 15-20 м/с.

Такі погодні умови відповідають “жовтому” рівню небезпеки.

У зв’язку із вищезазначеним, КП “Міськзелентрест” звертається до одеситів із проханням бути пильними та не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

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