Штормове попередження: підйом Delfi довелося відкласти

Штормове попередження про посилення північного вітру знову призупинило операцію з підйому танкера «Делфі».

Про це повідомляє Думская.

Надвечір на морі з’явилися «білі баранці» – хвилі, які є провісниками майбутнього шторму. За прогнозом, сьогодні пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції.

Фахівці розповідають, що для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібно спокійна штильна погода.

Як тільки погода дозволить, суднопідіймальна компанія «Трансшип» продовжить підйом.

За задумом інженерів, спочатку з танків лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять ліхтер (несамохідну баржу ДП), який буде грати роль понтона. Плавкран «Атлас-4» також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту. Після відкачування води танкер спливе і всю конструкцію, що складається з трьох одиниць (ДП, «Атлас-4» і «Делфі») буксири потягнуть в порт Чорноморськ.

Фото: Одесская жизнь