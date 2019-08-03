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Новости Одессы и Одесской области

Штормове попередження: одеситів просять не залишати автівки під деревами та лініями електропередач

Штормове попередження: одеситів просять не залишати автівки під деревами та лініями електропередач

За повідомленням ДСНС і Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 2, 3 і 4 серпня 2019 року по Одесі та області очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

У зв’язку з переміщенням активного південного циклону через Одеську область ввечері 2 серпня, вдень 3 серпня, вночі та вранці 4 серпня очікуються посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с, пориви до 25 м / с, сильні дощі, гроза, місцями град.

Ускладнення погодних умов відповідає ІІ рівню небезпеки (помаранчевий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, порушення і припинення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеситів і гостей міста закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, а також не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок дощу і сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Фото: Еспресо.TV

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