Шторм на Черном море в Одессе – фоторепортаж с побережья

Корреспондент “Одесской жизни” побывал в районе пляжей Отрада и Ланжерон и сделал несколько кадров штормящего моря.

Людей на побережье было мало. На песке сидели и фотографировались парочки, кто-то кормил чаек, а некоторые энтузиасты даже купались.

В целом, сейчас идеальная погода для тех, кто избегал морских прогулок в летнюю жару.