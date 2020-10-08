Шторм на Черном море в Одессе – фоторепортаж с побережья

Одесский памятник архитектуры – исторический дом Вагнера, один из старейших в городе и часто именуемый как «дом с тремя адресами» (так называемый проходной квартал) – стал своеобразным героем дня. Здесь, наконец, установили аутентичные отреставрированные ворота и обнаружили уникальную лавовую плитку.
Что с сыном Лаокоона? В Одессе восстановили отбитые вандалами пальцы сыну Лаокоона на известной скульптурной группе «Лаокоон и сыновья», созданной из каррарского мрамора. Наше мраморное достояние у Археологического музея сегодня выглядит прилично и аутентично. Оно, правда, сейчас уже не совсем мраморное, так как восстановление — не реставрация: ампутированным пальцам сына Лаокоона вернули аутентичный вид из