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Новости Одессы и Одесской области

Школьники в Одесской области по собственной инициативе убирают пляжи от мусора

Школьники в Одесской области по собственной инициативе убирают пляжи от мусора

Старшеклассники из Черноморска уже несколько раз выходили на уборку побережья.

Как сообщает местное издание “Портал Черноморска”, все началось с того, что организация “EcoТерапия” спонтанно организовала прогулку по берегу моря, совместив ее со сбором пластика.

Через неделю два десятка молодых людей собрались на побережье Радужного и бухты у портовских куреней, чтобы убрать мигрирующий мусор, который выбрасывает на берег из моря.

Организовали субботник ученики школ №2 и №6, нашли единомышленников в соцсетях, и на уборку пришло более 20 человек.

“Идея что-то сделать пришла нам после пожаров в Австралии. Мы, отчасти, тоже причина этих пожаров. Мы решили начать с себя и хоть как-то призвать людей делать то же самое. Ведь наша Земля — наш дом. Мы не сможем найти ей замену”, — объяснила одна из организаторов Инна Тайлакова.

Ребята собрали очень много мусора: они наполнили несколько мусорных баков, и только стеклом были забиты 9 строительных мешков.

Они планируют сделать уборку пляжей регулярной, поскольку, по словам эковолонтерки Светланы Брайченко,  “планета остаётся одним единым общим домом для всех, и наводить порядок и поддерживать его должны тоже все вместе”.

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