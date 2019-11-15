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Новости Одессы и Одесской области

Шьем домовенка и лепим пиалу-лису: чем в эти выходные заняться с детьми в Одессе

Шьем домовенка и лепим пиалу-лису: чем в эти выходные заняться с детьми в Одессе

Подборка мероприятий для интересного досуга.

Где научат изготовлять совушек?

Уже в это воскресенье пройдет детский мастер-класс по изготовлению текстильных совушек. Под пристальным присмотром преподавателей творческой студии «Magic Art» малыши научатся делать милых и мягких зверушек.

Бронь участия обязательна по телефону: 067-489-63-61.

Когда: 17 ноября в 16.00.

Где: улица Приморская, 6. (Морвокзал).

Мастер-классы для детей и взрослых

Арт-студия «КИТ» приглашает юных рукодельников посетить увлекательные мастер-классы. Детей и их родителей научат:

16 ноября

В 14.00 — делать цветочную композицию в тыкве.

В 17.00 — валять из шерсти корги или мопса.

В 17.30 — шить домовенка.

17 ноября

В 14.00 — изготовлять витражную и текстильная роспись.

В 16.00 — валять из шерсти енота.

В 17.00 — лепить из гончарной глины пиалу в виде лисы.

В 17.00 — писать маслом гранат.

Стоимость участия — от 250 до 350 грн.

Запись по телефону: (068)28-44-680 или (063)700-08-98.

Где: Радужный Массив, 7в.

Что посмотреть с ребенком в театре

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

16 ноября, 11.00, 13.00 — «Красная шапочка»

17 ноября, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

16 ноября, 12.00 — «Кот в сапогах»

17 ноября, 12.00 — «Хрустальный башмачок»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Фото: remesla.vdnh.ru

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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