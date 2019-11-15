Шьем домовенка и лепим пиалу-лису: чем в эти выходные заняться с детьми в Одессе

Подборка мероприятий для интересного досуга.
Где научат изготовлять совушек?
Уже в это воскресенье пройдет детский мастер-класс по изготовлению текстильных совушек. Под пристальным присмотром преподавателей творческой студии «Magic Art» малыши научатся делать милых и мягких зверушек.
Бронь участия обязательна по телефону: 067-489-63-61.
Когда: 17 ноября в 16.00.
Где: улица Приморская, 6. (Морвокзал).
Мастер-классы для детей и взрослых
Арт-студия «КИТ» приглашает юных рукодельников посетить увлекательные мастер-классы. Детей и их родителей научат:
16 ноября
В 14.00 — делать цветочную композицию в тыкве.
В 17.00 — валять из шерсти корги или мопса.
В 17.30 — шить домовенка.
17 ноября
В 14.00 — изготовлять витражную и текстильная роспись.
В 16.00 — валять из шерсти енота.
В 17.00 — лепить из гончарной глины пиалу в виде лисы.
В 17.00 — писать маслом гранат.
Стоимость участия — от 250 до 350 грн.
Запись по телефону: (068)28-44-680 или (063)700-08-98.
Где: Радужный Массив, 7в.
Что посмотреть с ребенком в театре
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
16 ноября, 11.00, 13.00 — «Красная шапочка»
17 ноября, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
16 ноября, 12.00 — «Кот в сапогах»
17 ноября, 12.00 — «Хрустальный башмачок»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Фото: remesla.vdnh.ru