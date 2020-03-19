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Новости Одессы и Одесской области

Сеть супермаркетов «ТАВРИЯ В»: здоровье и безопасность покупателей и сотрудников – наш основной приоритет

Сеть супермаркетов «ТАВРИЯ В»: здоровье и безопасность покупателей и сотрудников – наш основной приоритет

В период осложнившейся эпидемиологической ситуации компания «ТАВРИЯ В», объединяющая сети супермаркетов «ТАВРИЯ В» и «КОСМОС», магазины косметики, бытовой химии и товаров для дома «БЛИСК&ВІДРО», сеть кафе и ресторанов, а также интернет-магазин tavriav.ua предприняла необходимые санитарно-гигиенические меры по защите покупателей и сотрудников.

В соответствии с внутренним распоряжением приняты дополнительные меры безопасности в торговых объектах, производственных цехах, офисе, распределительном центре.

Прежде всего, усилен контроль допуска сотрудников на рабочее место: проводится скрининг температуры тела, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции рабочих поверхностей.

Диспенсеры со средствами дезинфекции для обработки рук доступны в необходимом количестве как персоналу торговых объектов, так и покупателям. Торговые, складские, производственные, офисные помещения проветриваются, проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицируются ручки дверей, рядом с тележками для покупателей размещены одноразовые перчатки.

Для сотрудников производственных подразделений компании «ТАВРИЯ В» были специально закуплены одноразовые костюмы и индивидуальной защиты. Работа в таком костюме на предприятии пищевой промышленности предполагает защиту продукции, полную изоляцию ее от биологического загрязнения. Подобные костюмы используются также в медицине, фармацевтике, химической и аграрной отраслях.  Кроме того, могут быть использованы в бытовых условиях в качестве индивидуальной защиты.

Для сотрудников были отменены деловые поездки не только за рубеж, но и по территории Украины. В случае недомогания сотрудники имеют возможность работать дистанционно. Доступ в офис поставщиков ограничен, коммуникация осуществляется при помощи электронной почты и мессенджеров.

Как отмечает руководство компании, все магазины «ТАВРИЯ В» обеспечены товарами в необходимом количестве, на логистическом центре ситуация с поставками стабильна, ассортимент магазинов пополняется оперативно, исходя из повышенного спроса. Во всех магазинах «ТАВРИЯ В» товары отпускаются без ограничений. У компании «ТАВРИЯ В» заключены долгосрочные прямые контракты с поставщиками, позволяет осуществлять бесперебойные поставки.

магазины «ТАВРИЯ В»

НАША СПРАВКА:

Компания «ТАВРИЯ В» основана в 1992 году. Региональный охват – Одесса, Киев, Харьков, Николаев, Херсон, Хмельницкий, Черноморск, Измаил, Белгород-Днестровский. Мультиформатная компания. 96 торговых объектов. В том числе: торговые центры, деликатес-маркеты, «магазины у дома», кафе быстрого питания, рестораны VIP-класса, производственные цеха, логистические центры, служба доставки, департаменты внешнеэкономической деятельности, private lable. Общая площадь объектов – 366 541,8 кв. м, торговая площадь – 154 670,4 кв. м.

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