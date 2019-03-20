﻿ Сессия горсовета: депутаты все-таки включили в повестку дня скандальные земельные вопросы - Одесская Жизнь

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Сессия горсовета: депутаты все-таки включили в повестку дня скандальные земельные вопросы

Сессия горсовета: депутаты все-таки включили в повестку дня скандальные земельные вопросы

Только 15 народных избранников проголосовали за земельных вопросов, касающихся Французского бульвара

20 марта в Одессе открылась 32 сессия депутатов городского совета седьмого созыва. Несмотря на требования протестующих, депутаты все-таки включили в повестку дня вопросы, которые касаются выдачи разрешений на застройку земельных участков на Французском бульваре.

Под стенами горсовета митингуют одесситы, которые требуют остановить застройку города. Фото: Sasha Radionov (Facebook)

Земельные вопросы 6.11 – 6.31 были внесены «с голоса» по предложению депутата Олега Брындака, который перечислил только порядковые номера, не озвучивая самих вопросов.

Пока неясно, будут ли депутаты рассматривать вопрос санатория «Молдова». Известно только, что пункты 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17 и 6.21 касаются участков на Французском бульваре, так как депутат Ольга Квасницкая просила исключить их с повестки дня. Это голосование народные избранники «провалили» – предложение Квасницкой поддержали лишь 15 депутатов из 55 присутствующих.

Также депутаты отказались от рассмотрения вопроса электронного билета. В повестке дня он был под № 3.7 – “Об утверждении результатов конкурса и предоставлении согласия на заключение инвестиционного договора на внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г.Одессы”.

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