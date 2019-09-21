Сериал «Ни шагу назад!» получил награду международного фестиваля «ТЭФИ-Содружество»

Военная драма «Ни шагу назад!» собственного производства телеканала «Интер» удостоена награды девятого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».

«ТЭФИ-Содружество» проводится ежегодно. В этом году на фестивале, который проходил с 16 по 19 сентября в столице Молдовы Кишиневе, основное внимание было уделено телевизионным сериалам. К участиюбыло подано около 80 работ из 12 стран:Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Уже третий год подряд лауреатами фестиваля «ТЭФИ-Содружество» становятся проекты телеканала «Интер». В прошлые годы наград удостоились документальные фильмы «Тысяча лет на Афоне» и «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». А в этом году лауреатом фестиваля стала 6-серийная военная драма «Ни шагу назад!». Действие сериала разворачивается во время Великой Отечественной войны. Это история о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне. После краткосрочной военной подготовки их отправляют в тыл врага – фактически на верную смерть… Главная героиня – Тошка Лыткина – наивная деревенская девочка, которая искренне любила всех без исключения людей. Во время вражеского авианалета у нее на глазах погибла вся деревня, в том числе – ее мать и младший брат. Тошка чудом выжила, но осталась круглой сиротой: ее отца убили на фронте в первые дни войны. После этой трагедии жизнерадостная простушка научилась ненавидеть. Она решила пойти на войну, чтобы убить Гитлера и отомстить за родных. Отчаянно сражаясь с немцами, Тошка вела свою собственную войну. Войну со смертью! И в этой войне она научилась сильнее любить – жизнь и хороших людей. Именно на войне Тошка впервые полюбила по-настоящему…

В главных ролях в сериале «Ни шагу назад!» – Валентина Попова, ГелаМесхи, Мария Шукшина, Федор Гуринец, Анастасия Зюркалова, ШоренаШония. Режиссеры – Дмитрий Сорокин и Жора Фероренко. Съемки военной драмы проходили в Беларуси – в городе Минске и его окрестностях.

Премьера сериала «Ни шагу назад!» состоялась на «Интере» в День Победы – 9 мая 2019 года. Премьерный показ военной драмы вместе с повтором на выходных собрал у телеэкранов почти 10,4 млн зрителей. Совсем скоро телеканал покажет продолжение трогательной истории о смелых девушках-диверсантках.

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«Ни шагу назад»

Жанр: военная драма

Количество серий: 6

Год: 2019

Режиссеры: Дмитрий Сорокин, Жора Фероренко

Сценарист: Григорий Зеланд

Оператор: Петр Дьяков

Редактор: Антон Никитин

Продюсеры: Александра Воронина, Ирина Курчакова

Генеральный продюсер: Анна Безлюдная

В ролях: Мария Шукшина, ГелаМесхи, Валентина Попова, ШоренаШония, Федор Гуринец, Анастасия Зюркалова, Антон Себастьян, Тамара Миронова, Алена Мамчур, Марина Поддубная, Светлана Косолапова, Инна Коляда, Дарья Рыбак, Диана Кузьминова, Елизавета Фалей, Анатолий Голуб, Дмитрий Пустильник, Сергей Бережко.