Новости Одессы и Одесской области

Сергей Гриневецкий призвал одесситов голосовать за Труханова

Сергей Гриневецкий призвал одесситов голосовать за Труханова

На посту мэра Одессы Геннадий Труханов не раз доказывал, что ставит интересы города выше политических амбиций.

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Об этом заявил на своей странице в Facebook Сергей Гриневецкий. Он призвал одесситов проголосовать за действующего мэра во втором туре выборов городского головы, которые пройдут 15 ноября.

«Сегодня нет достойной, эффективной в управленческом плане альтернативы действующему мэру. Нельзя забывать, что местное самоуправление это — непопулярные и сложные вопросы городского хозяйства (особенно в преддверии зимы), безопасности и охраны здоровья, а не броские слова и пропагандистские лозунги», — подчеркнул Гриневецкий и призвал одесситов 15 ноября проголосовать за Геннадия Труханова.

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