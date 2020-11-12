Сергей Гриневецкий призвал одесситов голосовать за Труханова

На посту мэра Одессы Геннадий Труханов не раз доказывал, что ставит интересы города выше политических амбиций.

Об этом заявил на своей странице в Facebook Сергей Гриневецкий. Он призвал одесситов проголосовать за действующего мэра во втором туре выборов городского головы, которые пройдут 15 ноября.

«Сегодня нет достойной, эффективной в управленческом плане альтернативы действующему мэру. Нельзя забывать, что местное самоуправление это — непопулярные и сложные вопросы городского хозяйства (особенно в преддверии зимы), безопасности и охраны здоровья, а не броские слова и пропагандистские лозунги», — подчеркнул Гриневецкий и призвал одесситов 15 ноября проголосовать за Геннадия Труханова.