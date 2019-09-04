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Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі

Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі

Середній вік українського уряду майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

Новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі.

Про це повідомляє видання DW.

Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар’єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем’єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Анґелу Меркель і на чотири роки молодший за “юне дарування” її уряду – 39-річного міністра охорони здоров’я Єнса Шпана. Саме 39 років – середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

Схожий за середнім віком – близько 40 років – склад чинного уряду у Вірменії. Та українські урядовці на шість – десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії. У Франції середній вік – 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця – віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, литовським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.

Фото: УНІАН

 

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