Семилетний ребенок утонул в пруду. Полиция устанавливает обстоятельства

Трагедия произошла в селе Егоровка Раздельнянского района.

Установлено, что мальчик был оставлен без присмотра взрослых и пошел купаться в местном пруду.

Товарищ погибшего ребенка, который стал очевидцем события, рассказал, что мальчик прыгнул в воду и не вынырнул.

На место вызвали полицию и водолазов.

Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти нашли на дне водоёма.

Сейчас назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств и причин смерти ребенка.