Семилетний ребенок утонул в пруду. Полиция устанавливает обстоятельства

Трагедия произошла в селе Егоровка Раздельнянского района.
Установлено, что мальчик был оставлен без присмотра взрослых и пошел купаться в местном пруду.
Товарищ погибшего ребенка, который стал очевидцем события, рассказал, что мальчик прыгнул в воду и не вынырнул.
На место вызвали полицию и водолазов.
Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти нашли на дне водоёма.
Сейчас назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств и причин смерти ребенка.
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