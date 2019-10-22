Семеро голодных и замерзших детей гуляли по Одессе без присмотра

Одесские правоохранители привлекли к ответственности родителей, которые оставили детей одних на улице.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, местные жители заметили, что на одной из улиц Суворовского района гуляют дети без верхней одежды и без сопровождения взрослых. Прибывшие на место полицейские обнаружили семерых несовершеннолетних в возрасте от одного до шестнадцати лет.

Годовалый малыш босиком спал на скамье, а остальные дети ели сырой картофель и лук.

Старший мальчик рассказал, что он — племянник матери остальных шести детей. Женщина попросила присмотреть за малышами, а сама с мужем ушла, пообещав вскоре вернуться.

Детей отвезли в участок, накормили и согрели. Двоих детей отправили в больницу, а остальных — в центр реабилитации.

В скором времени правоохранители нашли и горе-родителей. Те объяснили, что несколько дней назад приехали в поисках лучшей жизни из Подольского района и арендовали жилье. Поскольку денег хватило ненадолго, накануне их выгнали из квартиры за неуплату за проживание. Поэтому родители оставили детей с племянником на улице, а сами якобы пошли на работу.

С родителями полицейские провели профилактическую работу. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении матери был составлен протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Судьбой детей в дальнейшем будут заниматься работники социальных служб.