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Новости Одессы и Одесской области

Секьюрити одесского отеля осудили на два года за “девочку по вызову”

Секьюрити одесского отеля осудили на два года за “девочку по вызову”

Инцидент произошел в гостинице “Одесса”, расположенной в Аркадии.

Там постоялец попросил охранника, который дежурил в его заезд, привести девушку легкого поведения.

Об этом речь идет в судебном реестре.

Секьюрити выполнил просьбу клиента, причем он не раз выступал в роли посредника. Девушке заплатили за работу 1,5 тыс. гривен. При этом охранник взял 500 гривен за услугу.

В итоге секьюрити задержали. Суд постановил посадить его в тюрьму на два года. При этом ему назначили год испытательного срока.

Фото: kp.ru

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