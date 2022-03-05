Сейчас в Одесской области работают 9 пунктов пропуска с Молдовой и Румынией

В Одесской областной военной администрации перечислили все пункты пропуска, через которые можно покинуть Украину с территории региона.
В сообщении ведомства сказано, что в настоящее время в Одесской области функционируют следующие пункты пропуска:
«Паланка»;
«Старокозачее»;
«Августовское»;
«Малоярославец»;
«Табак»;
«Виноградовка»;
«Рени»;
«Новые Трояны»;
речной «Орловка».
В обладминистрации просят граждан пересекать государственную границу через все наличные пункты пропуска, чтобы разгрузить пропускную систему на отдельных участках.