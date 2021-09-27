Сегодня Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать?

Сегодня, 27 сентября, православные отмечают один из двенадцати один из двенадцати своих главных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот праздник установлен в честь обретения и воздвижения Креста Христова. Это событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.

По легенде, император отправил свою мать Елену на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. У одного старого еврея по имени Иуда женщина разузнала, что крест зарыт под капищем Венеры. На этом месте начали копать и вскоре обнаружили Гроб Господень, а рядом с ним три креста, гвозди и дощечку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Один из крестов оказался чудодейственным. С помощью него удалось исцелить больную женщину, а по другой версии — воскресить мёртвого.

Часть животворящего креста и гвозди Елена привезла в Константинополь. Константин повелел воздвигнуть на месте Гроба Господня величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова. Храм строился около 10 лет. Его освятили 26 сентября 335 года. На следующий день, 27 сентября, установили праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

Что нельзя делать в праздник?

Как и в любой другой православный праздник, на Воздвижение Креста Господня запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт и работать по дому, а также нельзя ссориться и ругаться с друзьями и родственниками. Кроме того, не рекомендуется начинать новое дело, так как оно может завершится провалом.

Отметим, католическая церковь празднует Воздвижение Креста Господня 14 сентября.