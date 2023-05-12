Сегодня в Одессе отключат воду в нескольких районах города

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 12 мая 2023 года.
Сегодня, 12 мая, до 18 часов будет отсутствовать водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ по следующим адресам:
- Ул. Люстдорфская дорога;
- 2-я линия Люстдорфской дорои (2-7 линия);
- Ул. Костанди;
- Ул. Левитана;
- Ул. Тульская;
- Ул. Академика Королева;
- Ул. Тополиная.
Эту информацию разместило на своем сайте предприятие «Инфоксводоканал».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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