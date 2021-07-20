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Сегодня у мусульман Курбан-Байран

Сегодня у мусульман Курбан-Байран

Сегодня, 20 июля, у мусульман праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха). Отмечается он в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.

Дата праздника меняется каждый год в зависимости от лунного календаря. В эти дни мусульмане совершают хадж в Мекку. Однако каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

Мифология этого праздника восходит к известному библейскому сюжету о попытке принесения патриархом Авраамом (по-арабски — Ибрахимом) своего сына Исаака в жертву Богу. Однако, на место библейского Исаака мусульманская традиция ставит Исмаила, считая его старшим сыном, а Исаак, по мусульманским представлениям, — второй сын Авраама. За эту преданность и добродетельность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив приношение в жертву Исмаила барашком.

Фото: vesti.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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