Новости Одессы и Одесской области

Сегодня у католиков Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня у католиков Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 15 августа, западные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник установлен в честь воспоминания о кончине Божией Матери Марии и Ее телесного вознесения на небеса.

О том, где и как жила Божья Матерь после окончания земной жизни её сына Иисуса Христа, точной информации нет. В ранних христианских источниках данные противоречивы. Однако в большинстве текстов говорится о том, что после вознесения Христа Дева Мария жила в Иерусалиме под опекой и заботой Иоанна Богослова. За три дня до её кончины к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению. Она призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься.

Ее похоронили в Гефсимании около Иерусалима, между могилами родителей и Иосифа Обручника. Через три дня к могиле пришел апостол Фома, отсутствовавший в Иерусалиме в день ее кончины, но увидел там лишь розы.

Телесное взятие Богородицы на небеса и ее свобода от первородного греха являются догмой католического вероучения.

Фото: korrespondent.net

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить