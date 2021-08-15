Сегодня у католиков Успение Пресвятой Богородицы

Праздник установлен в честь воспоминания о кончине Божией Матери Марии и Ее телесного вознесения на небеса.

О том, где и как жила Божья Матерь после окончания земной жизни её сына Иисуса Христа, точной информации нет. В ранних христианских источниках данные противоречивы. Однако в большинстве текстов говорится о том, что после вознесения Христа Дева Мария жила в Иерусалиме под опекой и заботой Иоанна Богослова. За три дня до её кончины к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению. Она призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься.

Ее похоронили в Гефсимании около Иерусалима, между могилами родителей и Иосифа Обручника. Через три дня к могиле пришел апостол Фома, отсутствовавший в Иерусалиме в день ее кончины, но увидел там лишь розы.

Телесное взятие Богородицы на небеса и ее свобода от первородного греха являются догмой католического вероучения.

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