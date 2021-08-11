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Сегодня Рождество Николая Чудотворца

Сегодня Рождество Николая Чудотворца

Сегодня, 11 августа, православные отмечают Рождество Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. Он родился в III веке и с детства вёл праведный образ жизни. Он увлекался Священным Писанием, проводил много времени в храме, молился.

Его дядя был епископом и назначил юного Николая чтецом, а потом возвёл в сан священника. По другой версии Николая выбрали сразу еписком Миры по чудесному знамению.

Начало служения Николая выпало на период гонения на христиан, но позже отношение к ним стало более лояльным. В это время святитель Николай стал активно брроться ересью и язычеством, в частности ему приписывается разрушение храма Артемиды Элевтеры.

Еще при жизни Николай совершал чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду, теребовал справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Сразу после смерти тело святителя стало мироточить. Над его могилой в VI веке построили базилику, а в начале IX века — церковь Святого Николая. В ней мощи хранились до 1087 года, пока их не похитили итальянцы из города Бари.

Сейчас большая часть мощей находится в католической базилике Святого Николая в Бари, а остальные фрагменты останков святого разнесены по всему миру.

Фото: lt.sputniknews.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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