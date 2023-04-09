Новости Одессы и Одесской области

Сегодня россия вывела в море самые опасные ракетоносители

Сегодня россия вывела в море самые опасные ракетоносители

9 апреля 2023 года на боевое дежурство в Черное море российские агрессоры вывели два ракетоносителя. Оба — подводные лодки. Угроза ракетного обстрела очень велика. 

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг

Каждая подлодка может нести по 4 крылатых ракеты типа “Калибр”. То есть общий залп на данный момент составляет до 8 ракет.

Как  отметили в ОК «Юг», пуск с подлодки сложнее определить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно.

Поэтому запуски ракет с подлодок считаются самыми опасными.

Напомнили в ОК “Юг” и о минной опасности. После штормовой погоды сейчас, когда потеплело море, оно может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции от уреза воды хотя бы на 200 метров.

Дело в том, что морские мины, которые прибивает к берегу, могут взрываться и самопроизвольно.  

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Редакция ПРОФИЛЬ

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