Сегодня Новый год у мусульман

Сегодня, 9 августа, у мусульман начинается месяц Мухаррам и наступает 1437 год по мусульманскому летоисчислению.

Мусульманский календарь — это лунный календарь, используемый в современном Исламе для определения дат религиозных праздников, а также как официальный календарь в ряде мусульманских стран. Летоисчисление ведется от Хиджры (16 июля 622 года н.э. по григорианскому календарю) — даты переселения Пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.

Первый день священного месяца Мухаррам в большинстве мусульманских стран не отмечают как светский праздник. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Месяц Мухаррам является одним из четырех месяцев, в течение которых Создатель запретил любые конфликты и распри, кровную месть и войны.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ashraf Amra