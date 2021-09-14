Сегодня Новолетие в православном календаре

Сегодня, 14 сентября, Православная церковь отмечает Новолетие или Начало индикта. Праздник посвящен наступлению Нового года от Сотворения мира. В этот день верующие просят Бога о даровании благословения в новом году.

История праздника началась в Римской империи. Для сбора налогов императоры установили определённый период в несколько лет — индикт. Император Октавиан Август началом нового индикта назначил 23 сентября. Около 462 года дату перенесли на 1 сентября (по юлианскому календарь). В 537 году император Юстиниан ввел единообразие в летоисчислении. Так, новый год должен был указываться во всех официальных документах империи и начинаться 1 сентября. В дальнейшем значение слова «индикт» стало синонимом слова «год» или «лето». В Восточной христианской церкви Юстиниановское новолетие — 1 сентября — включили в церковный календарь и превратили в праздник.

Новолетие начали отмечать на Руси с конца X века. Накануне вечером гасили старый огонь в доме, а утром зажигали «новый» с особыми приговорами. Крестьяне обходили поля с песнями и закличками, чтобы в будущем году урожай был хорошим. Также считалось, что к этому дню необходимо было закончить все торговые и хозяйственные договоры и сделки, уплатить дани, оброки и пошлины. Также в Новолетие было принято посвящать в воинство и крестьянство детей. Всё это сопровождалось песнями, гуляниями и пирами.