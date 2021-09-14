Новости Одессы и Одесской области

Сегодня Новолетие в православном календаре

Сегодня Новолетие в православном календаре

Сегодня, 14 сентября, Православная церковь отмечает Новолетие или Начало индикта. Праздник посвящен наступлению Нового года от Сотворения мира. В этот день верующие просят Бога о даровании благословения в новом году.

История праздника началась в Римской империи. Для сбора налогов императоры установили определённый период в несколько лет — индикт. Император Октавиан Август началом нового индикта назначил 23 сентября. Около 462 года дату перенесли на 1 сентября (по юлианскому календарь). В 537 году император Юстиниан ввел единообразие в летоисчислении. Так, новый год должен был указываться во всех официальных документах империи и начинаться 1 сентября. В дальнейшем значение слова «индикт» стало синонимом слова «год» или «лето». В Восточной христианской церкви Юстиниановское новолетие — 1 сентября — включили в церковный календарь и превратили в праздник.

Новолетие начали отмечать на Руси с конца X века. Накануне вечером гасили старый огонь в доме, а утром зажигали «новый» с особыми приговорами. Крестьяне обходили поля с песнями и закличками, чтобы в будущем году урожай был хорошим. Также считалось, что к этому дню необходимо было закончить все торговые и хозяйственные договоры и сделки, уплатить дани, оброки и пошлины. Также в Новолетие было принято посвящать в воинство и крестьянство детей. Всё это сопровождалось песнями, гуляниями и пирами.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить