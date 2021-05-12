Сегодня именины у Артёмов

Сегодня, 12 мая, по православному календарю день ангела у Артёмов.

Имя Артём переводится с древнегреческого как «невредимый, здоровый» и связано с богиней Артемидой, которая считалась покровительницей всего живого на Земле.

Мужчины с таким именем могут быть врачами, журналистами, электриками, архитекторами, учителями, строителями. В любой сфере они способны достичь успеха, так как очень трудолюбивы.

В семье Артёмы очень заботливы и всегда помогают по дому. Любят путешествовать и принимать гостей.