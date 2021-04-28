Сегодня именины у Анастасий

Сегодня, 28 апреля, по православному календарю день ангела у Анастасий.

Анастасия — популярное русское имя, в уменьшительном варианте — Настя или Настенька. С древнегреческого языка переводится как «возвращение к жизни, воскресение, возрождение».

Считается, что Анастасии могут хорошо шить, вязать и вкусно готовить. Они держат свой дом в чистоте, любят украшать его цветами и картинами. От ненужных вещей избавляются без сожаления. При этом к детям и мужу относятся строго.

Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, спасателями, альпинистами. Среди них много медсестер, воспитателей детсадов и психологов.