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Сегодня День рождения у Жан-Клод Ван Дамма

Сегодня День рождения у Жан-Клод Ван Дамма

Сегодня, 18 октября, бельгийский актёр Жан-Клод Ван Дамм празднует День рождения. Ему исполняется 61 год.

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Ван Дамм родился в бельгийском муниципалитете Беркем-Сент-Агат Брюссельского столичного региона и с детства занимался каратэ. Также он овладел кикбоксингом, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. Параллельно он несколько лет еще и танцевал балет.

Самые известные фильмы с Жанн Клод Ван Даммом

Свою первую полноценную роль Ван Дамм получил в фильме «Не отступать и не сдаваться», сыграв русского бойца Ивана Крашинского. Но успех ему принесла картина «Кровавый спорт», после которой актёр стал новой звездой боевиков. За свою карьеру он снялся в более чем в 50 фильмах, самые известные среди них — «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Универсальный солдат» и его продолжение, «Трудная мишень», «Патруль времени», «Внезапная смерть», «Легионер», «Неудержимые 2» и «Близкие враги».

Интересные факты о Жан Клод Ван Дамме:

  • Ван Дамм любит классическую музыку, особенно произведения Бетховена;
  • актёр говорит на четырех языках — английском, нидерландском, французском и немецком;
  • за карьеру кикбоксера у него было 20 побед и всего 2 поражения;
  • после ухода из спорта в 982 году Ван Дамм вместе со своим другом детства Майклом Кисси переехал в Америку, чтобы стать кинозвездами;
  • во второй половине 90-ых актер лечился от наркотической зависимости;
  • три раза подряд — в 1992, 1993 и 1994 годах — Ван Дамма номинировали на кинопремию MTV Movie Awards в категории «Самый желанный мужчина».
  • после съемок в фильме «Взрыватель» в 1998 году у актёра диагностировали биполяное расстройство со склонностью к самоубийству.

Фото: mentalfloss.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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