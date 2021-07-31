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Сегодня День рождения у Олега Винника

Сегодня День рождения у Олега Винника

Сегодня, 31 июля, украинскому певцу Олегу Виннику исполняется 48 лет.

Олег Винник родом из села Вербовка Каменского района Черкасской области. В школьные годы он играл на гитаре и выступал на сцене Черкасского общества слепых. Потом поступил в каневское училище культуры.

В 1996-1997 годах Олег работал в немецком Биненбюттеле гувернером для сыновей местного хирурга. Параллельно занимался пением. Вскоре его пригласили в Люнебургский театр из Нижней Саксонии. Здесь он исполнял партии в опере «Тоска» Пуччини, оперетте «Паганини»,  а также пробовал себя в мюзиклах.

Свою первую песню «Аромат моей мечты» он написал в 2003году. В следующем году он начал выступать сольно в Германии.

В 2011 году певец вернулся в Украину и презентовал свой дебютный альбом «Ангел». Его стали приглашать в сборные концерты. А с 2013 года он начал выступать самостоятельно.

Также Винник участвует в теле- и кинопроектах. Он снимался в немецком телесериале «Unser Charly» и фильме «Eine Liebe in Königsberg» («Любовь в Кёнигсберге») и в картине «Бешеный свадьба», где сыграл самого себя.

Фото: radioclub.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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