Сегодня День рождения у Мелании Трамп

Сегодня, 26 апреля, День рождения празднует фотомодель и жена 45-го президента США Мелания Трамп. Ей исполняется 51 год.

Мелания родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место. В детстве участвовала в модных показах коллекций детской одежды. В 16 лет поступила в Люблянский университет по специальности «архитектура и дизайн», но бросила обучение после первого курса.

В 18 лет девушка заключила контракт с модельным агентством в Милане, а в 1996 году переехала в Манхэттен. Её фото были на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine и других известных модных изданиях.

В 2004 году она вышла замуж за миллиардера Дональда Трампа. В 2010 году Мелания запустила свою собственную линейку ювелирных изделий и часов «Melania Timepieces & Jewelry».

В 2018 году Мелания, будучи первой леди США, отправилась в пятидневное турне по Гане, Малави, Кении и Египту. Целью её поездки были сохранение природы, проблемы детей и семей в целом.

Фото: maincream.com