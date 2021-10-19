Сегодня День рождения у Леси Никитюк

19 октября День рождения отмечает украинская телеведущая Леся Никитюк. Сегодня ей исполняется 34 года.

Леся Никитюк родилась в городе Хмельницком, после школы поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Во время учёбы девушка участвовала в команде КВН «Торнадо Люкс».

В 2009 году Леся со своей подругой Ольгой Панасенко начала выступать в «Бигуди шоу», а потом девушки появились несколько раз в шоу «Рассмеши комика» и выиграли суммы от 10 тыс. до 50 тыс. грн.

Как прославилась Леся Никитюк?

Настоящая популярность пришла к Леси пришла после того, как её пригласили вести «Орёл и решка». Она появлялась в проекте с перерывами с 2012 по 2017 год.

А в 2013 году Никитюк запустила авторский проект шоу-бизнесе — «Леся-ЗдЄся». В 2015 году вместе с Андреем Бедняковым, Региной Тодоренко и Жанной Бадоевой она снялась в клипе Светланы Лободы «Пора домой».

Также Никитюк участвовала в таких телешоу, как «Хто зверху?», «Зоряні яйця», «Лига смеха», «Хто проти блондинок?». Сейчас она ведет проект «Le Маршрутка».

Фото: showbiz.dialog.ua