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Сегодня День рождения у Евгения Комаровского

Сегодня День рождения у Евгения Комаровского
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Доктор Комаровский родился в Харькове в семье инженеров. После окончания педиатрического факультета Харьковского медицинского института он работал в областной харьковской детской инфекционной больнице, а потом консультировал в частном медицинском центре. В 2006 году открыл свою клинику.

Чем прославился доктор Комаровский?

Евгений Комаровский стал известен широкой публики после того, как в 2010 году начал вести телепередачу «Школа доктора Комаровского» на телеканале «Интер», на которой делился полезными советами по вопросам здоровья детей.

Также врач написал множество научно-популярных статей и книг, самая известная из них — «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников».

Фото: личный архив Евгения Комаровского

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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