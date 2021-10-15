Сегодня День рождения у Евгения Комаровского

Доктор Комаровский родился в Харькове в семье инженеров. После окончания педиатрического факультета Харьковского медицинского института он работал в областной харьковской детской инфекционной больнице, а потом консультировал в частном медицинском центре. В 2006 году открыл свою клинику.

Чем прославился доктор Комаровский?

Евгений Комаровский стал известен широкой публики после того, как в 2010 году начал вести телепередачу «Школа доктора Комаровского» на телеканале «Интер», на которой делился полезными советами по вопросам здоровья детей.

Также врач написал множество научно-популярных статей и книг, самая известная из них — «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников».

Фото: личный архив Евгения Комаровского