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Сегодня День рождения у Джимми Картера

Сегодня День рождения у Джимми Картера

Сегодня, 1 сентября, День рождения отмечает 39-й американский президент Джимми Картер. Ему исполняется 97 лет.

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Джимми Картер — самый старший из ныне живущих президентов США. Он родился в небольшом городке Плейнс штата Джорджия, США. Окончил Технологический институт штата Джорджия и Военно-морскую академию, семь лет прослужил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах. Адмирал Хайман Риковер отобрал лейтенанта Картера для программы создания атомных подводных лодок.

Когда Джимми Картер стал президентом США?

В 1953 году он вышел в отставку и, вернувшись в Плейнс, занялся выращиванием арахиса, продолжив дело умершего отца. Позднее Картер начал участвовать в местной общественно-политической жизни: стал членом администрации округа Самтер по делам образования, а затем возглавил окружной совет. В 1962 и 1964 годах избирался в сенат штата Джорджия. Был кандидатом на выборах губернатора Джорджии в 1966 году, но потерпел поражение на внутрипартийных выборах. В 1970 году Картер вновь баллотировался на должность губернатора и одержал уверенную победу, получив более 59 % голосов. Через четыре года он объявил о вступлении в президентскую избирательную кампанию от Демократической партии на выборах 1976 года. 2 ноября 1976 года его избрали президентом США. Это пост он занимал до 1981 года, пока его не сместил Рональд Рейган.

В отставке экс-президент преподавал в Университете Эмори в Атланте, штат Джорджия, а также решал гуманитарные проблемы в Эфиопии, Уганде, Боснии, Судане и других странах в составе миротворческих миссий. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека».

Фото: gobankingrates.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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