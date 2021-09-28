Сегодня День рождения у Брижит Бардо

Брижит родилась в Париже. Девочку воспитывали в строгих католических традициях. С семи лет она занималась балетом, а с 15 лет начала сниматься для модных журналов. Вскоре молодую красавицу заметили и пригласили попробовать себя в кино. Первой актёрской работой Бардо стала роль в фильме «Нормандская дыра», потом она сыграла в «Манина, девушка в бикини». Известность к ней пришла после ленты «И Бог создал женщину».

В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен.

Её экранному образу свойственна сексуальность в сочетании с непосредственностью и простодушием. Выдающиеся фильмы с её участием критики считают драмы «И Бог создал женщину», «Истина» и «Презрение». За роль в картине «Вива, Мария!» актриса

номинировалась на британскую премию BAFTA.

В 1970 году Брижит выбрали первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции.

После завершения кинокарьеры в 1973 году Бардо занялась защитой прав животных. В 1990-х годах неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, за что её пять раз штрафовали «за разжигание межнациональной розни».

Фото: vanityfair.com